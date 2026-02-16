DO Aktie

DO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802

Lukratives DO-Investment? 16.02.2026 10:03:48

ATX-Papier DO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DO-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

ATX-Papier DO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DO-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in DO-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 16.02.2016 wurden DO-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 84,00 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 EUR in die DO-Aktie investierten, hätten nun 119,048 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 24 940,48 EUR, da sich der Wert eines DO-Papiers am 13.02.2026 auf 209,50 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 149,40 Prozent gesteigert.

Alle DO-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,30 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: EQRoy / Shutterstock.com

