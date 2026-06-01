DO Aktie
WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802
|Lohnendes DO-Investment?
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01.06.2026 10:04:06
ATX-Papier DO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DO-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der DO-Aktie via Börse Wien ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 75,00 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das DO-Papier investiert hätte, hätte er nun 133,333 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 25 866,67 EUR, da sich der Wert eines DO-Anteils am 29.05.2026 auf 194,00 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 158,67 Prozent zugenommen.
Der DO-Wert an der Börse wurde auf 2,13 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: EQRoy / Shutterstock.com
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