So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in DO-Aktien verdienen können.

Am 23.11.2016 wurde die DO-Aktie via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 58,49 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 EUR in die DO-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,710 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 380,41 EUR, da sich der Wert eines DO-Papiers am 20.11.2026 auf 222,50 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 280,41 Prozent vermehrt.

DO wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,44 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at