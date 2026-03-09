DO Aktie

WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802

Rentables DO-Investment? 09.03.2026 10:03:48

ATX-Papier DO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DO von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in DO-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden DO-Anteile via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 71,30 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 140,252 DO-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 181,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 25 385,69 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 153,86 Prozent.

Der Börsenwert von DO belief sich zuletzt auf 1,99 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

