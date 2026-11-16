ATX-Papier DO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DO von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren DO-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Die DO-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 79,30 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 126,103 DO-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des DO-Papiers auf 230,50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 29 066,83 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 29 066,83 EUR, was einer positiven Performance von 190,67 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von DO belief sich jüngst auf 2,53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at