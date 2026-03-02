DO Aktie

WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802

Lukratives DO-Investment? 02.03.2026 10:16:34

ATX-Papier DO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DO-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

ATX-Papier DO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DO-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DO-Aktie gebracht.

Am 02.03.2023 wurde die DO-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der DO-Anteile betrug an diesem Tag 107,80 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,276 DO-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 999,07 EUR, da sich der Wert eines DO-Anteils am 27.02.2026 auf 215,50 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +99,91 Prozent.

Zuletzt ergab sich für DO eine Börsenbewertung in Höhe von 2,37 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: EQRoy / Shutterstock.com

16.02.26 DO kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.02.26 DO buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.01.26 DO buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.12.25 DO kaufen Erste Group Bank
15.08.25 DO kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:01 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
07:20 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9

Eskalation im Nahen Osten: ATX tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Die Märkte in Fernost schließen am Montag mehrheitlich im Minus.
