DO Aktie
WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802
|Lukratives DO-Investment?
|
02.03.2026 10:16:34
ATX-Papier DO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DO-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 02.03.2023 wurde die DO-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der DO-Anteile betrug an diesem Tag 107,80 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,276 DO-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 999,07 EUR, da sich der Wert eines DO-Anteils am 27.02.2026 auf 215,50 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +99,91 Prozent.
Zuletzt ergab sich für DO eine Börsenbewertung in Höhe von 2,37 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: EQRoy / Shutterstock.com
Nachrichten zu DO & CO
|
09:57
|Zurückhaltung in Wien: ATX Prime verbucht zum Start des Montagshandels Verluste (finanzen.at)
|
27.02.26
|Schwacher Handel in Wien: ATX zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
27.02.26
|Handel in Wien: ATX zeigt sich am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
27.02.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime notiert mittags im Minus (finanzen.at)
|
27.02.26
|Schwacher Handel: ATX verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
|
26.02.26
|Zurückhaltung in Wien: Das macht der ATX am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
26.02.26
|Donnerstagshandel in Wien: ATX zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
26.02.26
|Handel in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
Analysen zu DO & CO
|16.02.26
|DO kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|DO buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.01.26
|DO buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.12.25
|DO kaufen
|Erste Group Bank
|15.08.25
|DO kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.02.26
|DO kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|DO buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.01.26
|DO buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.12.25
|DO kaufen
|Erste Group Bank
|15.08.25
|DO kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.02.26
|DO kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|DO buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.01.26
|DO buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.12.25
|DO kaufen
|Erste Group Bank
|15.08.25
|DO kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.10.17
|DO verkaufen
|Kepler Cheuvreux
|18.11.19
|DO neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|11.09.18
|DO buy
|Raiffeisen Centrobank AG
|21.08.17
|DO Hold
|Raiffeisen Centrobank AG
|13.06.17
|DO Hold
|Erste Group Bank
|22.02.17
|DO neutral
|Kepler Cheuvreux
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|DO & CO
|188,40
|-12,58%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: ATX tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Die Märkte in Fernost schließen am Montag mehrheitlich im Minus.