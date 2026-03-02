ATX-Papier DO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DO-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DO-Aktie gebracht.

Am 02.03.2023 wurde die DO-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der DO-Anteile betrug an diesem Tag 107,80 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,276 DO-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 999,07 EUR, da sich der Wert eines DO-Anteils am 27.02.2026 auf 215,50 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +99,91 Prozent.

Zuletzt ergab sich für DO eine Börsenbewertung in Höhe von 2,37 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at