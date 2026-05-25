ATX-Papier DO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DO-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in DO-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit dem DO-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das DO-Papier bei 110,40 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9,058 DO-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des DO-Papiers auf 181,00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 639,49 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 63,95 Prozent erhöht.

DO erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,99 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at