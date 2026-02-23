ATX-Papier DO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DO-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen DO-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der DO-Aktie an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 211,00 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die DO-Aktie investiert, befänden sich nun 0,474 DO-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 217,50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 103,08 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 3,08 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von DO belief sich zuletzt auf 2,39 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

