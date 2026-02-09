DO Aktie
WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802
|DO-Investmentbeispiel
|
09.02.2026 10:04:28
ATX-Papier DO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DO von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde die DO-Aktie via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des DO-Papiers betrug an diesem Tag 64,50 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 15,504 DO-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 198,60 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 079,07 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 207,91 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von DO belief sich jüngst auf 2,18 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
