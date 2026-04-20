DO Aktie

DO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802

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DO-Investment im Blick 20.04.2026 10:03:41

ATX-Papier DO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DO-Investment von vor einem Jahr verdient

ATX-Papier DO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DO-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen DO-Investment gewesen.

Das DO-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 132,80 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 75,301 DO-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 141,57 EUR, da sich der Wert einer DO-Aktie am 17.04.2026 auf 187,80 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 41,42 Prozent vermehrt.

Der DO-Wert an der Börse wurde auf 2,06 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: EQRoy / Shutterstock.com

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