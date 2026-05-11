DO Aktie
WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802
|DO-Performance
|
11.05.2026 10:04:47
ATX-Papier DO-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DO von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades DO-Anteilen via Börse Wien ausgeführt. Zum Handelsende stand das DO-Papier an diesem Tag bei 97,26 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 EUR in die DO-Aktie investierten, hätten nun 102,817 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 18 692,17 EUR, da sich der Wert eines DO-Papiers am 08.05.2026 auf 181,80 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +86,92 Prozent.
Der Börsenwert von DO belief sich zuletzt auf 2,00 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: EQRoy / Shutterstock.com
Nachrichten zu DO & CO
|
11.05.26
|Starker Wochentag in Wien: So steht der ATX mittags (finanzen.at)
|
08.05.26
|ATX-Handel aktuell: ATX verliert am Mittag (finanzen.at)
|
08.05.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX Prime am Freitagmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
08.05.26
|Börse Wien: ATX Prime zum Start des Freitagshandels schwächer (finanzen.at)
|
08.05.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX zum Start leichter (finanzen.at)
|
07.05.26
|ATX aktuell: ATX letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
07.05.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX legt am Donnerstagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
06.05.26
|ATX-Handel aktuell: ATX zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.at)