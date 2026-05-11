ATX-Papier DO-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DO von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in DO eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades DO-Anteilen via Börse Wien ausgeführt. Zum Handelsende stand das DO-Papier an diesem Tag bei 97,26 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 EUR in die DO-Aktie investierten, hätten nun 102,817 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 18 692,17 EUR, da sich der Wert eines DO-Papiers am 08.05.2026 auf 181,80 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +86,92 Prozent.

Der Börsenwert von DO belief sich zuletzt auf 2,00 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at