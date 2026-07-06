ATX-Papier DO-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DO von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DO-Aktie Investoren gebracht.

Vor 10 Jahren wurden DO-Anteile via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 77,90 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die DO-Aktie investiert hätte, hätte er nun 12,837 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 222,00 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 2 849,81 EUR wert. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 2 849,81 EUR entspricht einer Performance von +184,98 Prozent.

DO erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,44 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at