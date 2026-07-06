DO Aktie
WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802
|Performance im Blick
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06.07.2026 10:03:54
ATX-Papier DO-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DO von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurden DO-Anteile via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 77,90 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die DO-Aktie investiert hätte, hätte er nun 12,837 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 222,00 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 2 849,81 EUR wert. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 2 849,81 EUR entspricht einer Performance von +184,98 Prozent.
DO erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,44 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: EQRoy / Shutterstock.com
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