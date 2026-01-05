ATX-Papier DO-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DO von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in DO eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Das DO-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die DO-Anteile bei 86,80 EUR. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die DO-Aktie investiert hat, hat nun 115,207 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des DO-Papiers auf 207,00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 23 847,93 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 138,48 Prozent vermehrt.

DO markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,22 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at