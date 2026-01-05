DO Aktie

DO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802

Rentable DO-Anlage? 05.01.2026 10:03:53

ATX-Papier DO-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DO von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in DO eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Das DO-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die DO-Anteile bei 86,80 EUR. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die DO-Aktie investiert hat, hat nun 115,207 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des DO-Papiers auf 207,00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 23 847,93 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 138,48 Prozent vermehrt.

DO markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,22 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: EQRoy / Shutterstock.com

