DO Aktie
WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802
|Lohnender DO-Einstieg?
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30.03.2026 10:03:40
ATX-Papier DO-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DO von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden DO-Anteile via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand das DO-Papier an diesem Tag bei 107,00 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 93,458 DO-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 345,79 EUR, da sich der Wert eines DO-Anteils am 27.03.2026 auf 164,20 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 53,46 Prozent.
Der Marktwert von DO betrug jüngst 1,80 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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