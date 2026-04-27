DO Aktie
WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802
|Lohnende DO-Investition?
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27.04.2026 10:03:32
ATX-Papier DO-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DO von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurde die DO-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 104,40 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 100 EUR in die DO-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,958 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 165,71 EUR, da sich der Wert einer DO-Aktie am 24.04.2026 auf 173,00 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 65,71 Prozent gesteigert.
Am Markt war DO jüngst 1,90 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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