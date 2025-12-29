DO Aktie
WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802
|DO-Investition im Blick
|
29.12.2025 10:03:51
ATX-Papier DO-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DO von vor einem Jahr verdient
Am 29.12.2024 wurden DO-Anteile via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die DO-Aktie bei 179,60 EUR. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die DO-Aktie investiert hat, hat nun 55,679 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 414,25 EUR, da sich der Wert einer DO-Aktie am 23.12.2025 auf 205,00 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 14,14 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von DO belief sich jüngst auf 2,25 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: EQRoy / Shutterstock.com
Analysen zu DO & COmehr Analysen
|10.12.25
|DO kaufen
|Erste Group Bank
|15.08.25
|DO kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.06.25
|DO kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.05.25
|DO accumulate
|Erste Group Bank
|18.02.25
|DO kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
