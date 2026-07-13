DO Aktie
WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802
|DO-Investment im Blick
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13.07.2026 10:04:05
ATX-Papier DO-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DO von vor einem Jahr verdient
Das DO-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das DO-Papier 198,00 EUR wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 EUR in die DO-Aktie investierten, hätten nun 50,505 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 10.07.2026 auf 212,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 732,32 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 7,32 Prozent zugenommen.
DO wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,33 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: EQRoy / Shutterstock.com
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