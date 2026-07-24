ATX-Papier DO-Aktie: Über diese Dividende können sich DO-Aktionäre freuen

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich DO-Aktionäre über eine Dividendenausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Für das Jahr 2026 wurde im Zuge der Hauptversammlung von ATX-Papier DO am 23.07.2026 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR beschlossen. Die Aktionärsvergütung kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr um 25,00 Prozent. Somit zahlt DO insgesamt 21,97 Mio. EUR an Aktionäre aus.

Veränderung der DO-Dividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung ging die DO-Aktie via wien bei einem Wert von 200,00 EUR aus dem Geschäft. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von DO wird das DO-Wertpapier mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der DO-Aktie optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Aktionäre ausgezahlt. Für das Jahr 2026 weist das DO-Wertpapier eine Dividendenrendite von 1,54 Prozent auf. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Wachstum der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 1,23 Prozent.

Tatsächliche Rendite verglichen mit Kursentwicklung

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Aktienkurs von DO via wien 1,01 Prozent erhöht. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 1,79 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Aktie DO

Für das Jahr 2027 prognostizieren FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 2,73 EUR. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 1,37 Prozent fallen.

Fundamentaldaten der DO-Aktie

Die Börsenbewertung des ATX-Unternehmens DO beläuft sich aktuell auf 2,246 Mrd. EUR. DO weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16,82 auf. 2026 setzte DO 2,462 Mrd. EUR um und erwirtschaftete ein EPS von 9,63 EUR.

Redaktion finanzen.at