Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
Lohnende Erste Group Bank-Investition?
06.05.2026 10:05:22
ATX-Papier Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Erste Group Bank-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 06.05.2021 wurde die Erste Group Bank-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 30,82 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in die Erste Group Bank-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,245 Erste Group Bank-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 05.05.2026 auf 94,45 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 306,46 EUR wert. Mit einer Performance von +206,46 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete Erste Group Bank eine Marktkapitalisierung von 36,32 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
