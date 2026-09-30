Erste Group Bank Aktie

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WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

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Erste Group Bank-Investition 30.09.2026 10:03:37

ATX-Papier Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Erste Group Bank von vor 10 Jahren eingefahren

ATX-Papier Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Erste Group Bank von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Erste Group Bank-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse Wien Handel mit der Erste Group Bank-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 26,37 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 100 EUR in die Erste Group Bank-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3,793 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 466,91 EUR, da sich der Wert einer Erste Group Bank-Aktie am 29.09.2026 auf 123,10 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 366,91 Prozent vermehrt.

Erste Group Bank war somit zuletzt am Markt 49,10 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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