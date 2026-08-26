Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|Erste Group Bank-Investment
|
26.08.2026 10:03:29
ATX-Papier Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Erste Group Bank von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 26.08.2021 wurde die Erste Group Bank-Aktie via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete das Erste Group Bank-Papier bei 33,70 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Erste Group Bank-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 29,674 Erste Group Bank-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 25.08.2026 auf 123,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 667,66 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 266,77 Prozent.
Der Erste Group Bank-Wert an der Börse wurde auf 47,55 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
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|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|20.07.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|09.06.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|20.07.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|09.06.26
|Erste Group Bank buy
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|03.03.26
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|Baader Bank
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|05.03.24
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|31.10.23
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|Baader Bank
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|Erste Group Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.07.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|06.05.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|01.03.21
|Erste Group Bank neutral
|Credit Suisse Group
|01.02.21
|Erste Group Bank Neutral
|Credit Suisse Group
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Aktien in diesem Artikel
|Erste Group Bank AG
|125,00
|1,13%
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