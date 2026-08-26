Erste Group Bank Aktie

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WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

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Erste Group Bank-Investment 26.08.2026 10:03:29

ATX-Papier Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Erste Group Bank von vor 5 Jahren abgeworfen

ATX-Papier Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Erste Group Bank von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Erste Group Bank-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 26.08.2021 wurde die Erste Group Bank-Aktie via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete das Erste Group Bank-Papier bei 33,70 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Erste Group Bank-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 29,674 Erste Group Bank-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 25.08.2026 auf 123,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 667,66 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 266,77 Prozent.

Der Erste Group Bank-Wert an der Börse wurde auf 47,55 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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