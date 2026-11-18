Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|Lukrative Erste Group Bank-Anlage?
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18.11.2026 10:03:19
ATX-Papier Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Erste Group Bank von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit der Erste Group Bank-Aktie statt. Der Schlusskurs des Erste Group Bank-Papiers betrug an diesem Tag 40,37 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Erste Group Bank-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 24,771 Erste Group Bank-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 17.11.2026 auf 115,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 848,65 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 2 848,65 EUR, was einer positiven Performance von 184,86 Prozent entspricht.
Insgesamt war Erste Group Bank zuletzt 45,49 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Erste Group Bank kaufen
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|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|09:57
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|04.11.26
|Erste Group Bank add
|Baader Bank
|02.11.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|19.10.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|09:57
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|04.11.26
|Erste Group Bank add
|Baader Bank
|02.11.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|19.10.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|03.03.26
|Erste Group Bank verkaufen
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|04.11.24
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|05.03.24
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|Baader Bank
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|Baader Bank
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|Goldman Sachs Group Inc.
|19.07.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|06.05.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|01.03.21
|Erste Group Bank neutral
|Credit Suisse Group
|01.02.21
|Erste Group Bank Neutral
|Credit Suisse Group
Aktien in diesem Artikel
|Erste Group Bank AG
|113,30
|1,61%