Erste Group Bank Aktie

WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

Erste Group Bank-Performance im Blick 22.04.2026 10:03:49

ATX-Papier Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Erste Group Bank von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Erste Group Bank-Aktien verdienen können.

Erste Group Bank-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 61,10 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 16,367 Erste Group Bank-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 21.04.2026 1 674,30 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 102,30 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 67,43 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Erste Group Bank belief sich zuletzt auf 40,78 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

21.04.26 Erste Group Bank kaufen Barclays Capital
17.04.26 Erste Group Bank kaufen Deutsche Bank AG
12.03.26 Erste Group Bank kaufen UBS AG
03.03.26 Erste Group Bank kaufen Barclays Capital
03.03.26 Erste Group Bank verkaufen Baader Bank
Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 16: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 16
18.04.26 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nahost-Krise bleibt im Fokus: ATX und DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Mittwoch kaum. Die Börsen in Fernost schlugen zur Wochenmitte unterschiedliche Richtungen ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

