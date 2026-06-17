ATX-Papier Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Erste Group Bank von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Erste Group Bank-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden Erste Group Bank-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des Erste Group Bank-Papiers betrug an diesem Tag 71,80 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 1,393 Erste Group Bank-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 158,08 EUR, da sich der Wert einer Erste Group Bank-Aktie am 16.06.2026 auf 113,50 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 58,08 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Erste Group Bank bezifferte sich zuletzt auf 43,27 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at