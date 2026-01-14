ATX-Papier Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Erste Group Bank-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Erste Group Bank-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Die Erste Group Bank-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete die Erste Group Bank-Aktie bei 26,31 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 380,084 Erste Group Bank-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 13.01.2026 auf 105,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 39 908,78 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 299,09 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Erste Group Bank bezifferte sich zuletzt auf 40,39 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at