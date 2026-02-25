ATX-Papier Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Erste Group Bank-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Erste Group Bank-Einstiegs gewesen.

Das Erste Group Bank-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 67,72 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Erste Group Bank-Papier investiert hätte, hätte er nun 147,667 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 209,69 EUR, da sich der Wert eines Erste Group Bank-Anteils am 24.02.2026 auf 103,00 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 52,10 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Erste Group Bank bezifferte sich zuletzt auf 41,63 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at