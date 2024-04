ATX-Papier Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Erste Group Bank von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Erste Group Bank gewesen.

Erste Group Bank-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 24,60 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,065 Erste Group Bank-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 16.04.2024 auf 41,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 168,70 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 68,70 Prozent.

Erste Group Bank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 16,32 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at