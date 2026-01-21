ATX-Papier Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Erste Group Bank von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Erste Group Bank-Aktien verdienen können.

Vor 10 Jahren wurden Erste Group Bank-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 25,52 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 EUR in die Erste Group Bank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,918 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Erste Group Bank-Aktie auf 103,70 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 406,35 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 306,35 Prozent.

Der Erste Group Bank-Wert an der Börse wurde auf 40,54 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at