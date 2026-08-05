Erste Group Bank Aktie

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WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

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Lohnender Erste Group Bank-Einstieg? 05.08.2026 10:03:52

ATX-Papier Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Erste Group Bank von vor 10 Jahren abgeworfen

ATX-Papier Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Erste Group Bank von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Erste Group Bank-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit Erste Group Bank-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Erste Group Bank-Anteile betrug an diesem Tag 24,07 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 41,554 Erste Group Bank-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Erste Group Bank-Papiers auf 116,90 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 857,68 EUR wert. Mit einer Performance von +385,77 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle Erste Group Bank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 44,71 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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