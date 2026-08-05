Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|Lohnender Erste Group Bank-Einstieg?
|
05.08.2026 10:03:52
ATX-Papier Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Erste Group Bank von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit Erste Group Bank-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Erste Group Bank-Anteile betrug an diesem Tag 24,07 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 41,554 Erste Group Bank-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Erste Group Bank-Papiers auf 116,90 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 857,68 EUR wert. Mit einer Performance von +385,77 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Alle Erste Group Bank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 44,71 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
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|09.06.26
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|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|20.07.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|09.06.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|20.07.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|09.06.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|03.03.26
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|04.11.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
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|05.03.24
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|Baader Bank
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|Baader Bank
|01.12.23
|Erste Group Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.07.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|06.05.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|01.03.21
|Erste Group Bank neutral
|Credit Suisse Group
|01.02.21
|Erste Group Bank Neutral
|Credit Suisse Group
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