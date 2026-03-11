Erste Group Bank Aktie

WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

Lukrative Erste Group Bank-Anlage? 11.03.2026 10:03:51

ATX-Papier Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Erste Group Bank von vor 5 Jahren abgeworfen

ATX-Papier Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Erste Group Bank von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Erste Group Bank-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Erste Group Bank-Papier via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 28,09 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 35,600 Erste Group Bank-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 10.03.2026 auf 97,15 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 458,53 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 245,85 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Erste Group Bank eine Börsenbewertung in Höhe von 37,73 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

