Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|Lukrative Erste Group Bank-Anlage?
|
11.03.2026 10:03:51
ATX-Papier Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Erste Group Bank von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde das Erste Group Bank-Papier via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 28,09 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 35,600 Erste Group Bank-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 10.03.2026 auf 97,15 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 458,53 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 245,85 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Erste Group Bank eine Börsenbewertung in Höhe von 37,73 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Nachrichten zu Erste Group Bank AG
|
15:58
|Minuszeichen in Wien: So performt der ATX Prime am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
12:27
|Handel in Wien: ATX Prime gibt nach (finanzen.at)
|
09:29
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime verbucht zum Start des Donnerstagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
11.03.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime schwächelt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
11.03.26
|Schwacher Handel in Wien: ATX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
11.03.26
|Verluste in Wien: So steht der ATX am Nachmittag (finanzen.at)
|
11.03.26
|Handel in Wien: ATX Prime mit Abgaben (finanzen.at)
|
11.03.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime fällt mittags zurück (finanzen.at)