Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|Profitable Erste Group Bank-Investition?
|
23.09.2026 10:03:49
ATX-Papier Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Erste Group Bank von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Erste Group Bank-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Erste Group Bank-Papier bei 37,25 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Erste Group Bank-Aktie investierten, hätten nun 268,456 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 32 429,53 EUR, da sich der Wert eines Erste Group Bank-Anteils am 22.09.2026 auf 120,80 EUR belief. Damit wäre die Investition um 224,30 Prozent gestiegen.
Zuletzt verbuchte Erste Group Bank einen Börsenwert von 47,35 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
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|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|20.07.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|14.09.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|20.07.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
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|Barclays Capital
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|Deutsche Bank AG
|06.05.21
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|01.02.21
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|Credit Suisse Group
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Aktien in diesem Artikel
|Erste Group Bank AG
|121,70
|0,75%
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