Erste Group Bank Aktie

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WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

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Frühes Investment 04.11.2026 10:03:34

ATX-Papier Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Erste Group Bank von vor einem Jahr abgeworfen

ATX-Papier Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Erste Group Bank von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Erste Group Bank-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Erste Group Bank-Aktie via Börse Wien ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 89,70 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Erste Group Bank-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 111,483 Erste Group Bank-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 03.11.2026 auf 107,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 950,95 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 19,51 Prozent angewachsen.

Erste Group Bank war somit zuletzt am Markt 42,30 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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