Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|Frühes Investment
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04.11.2026 10:03:34
ATX-Papier Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Erste Group Bank von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Erste Group Bank-Aktie via Börse Wien ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 89,70 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Erste Group Bank-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 111,483 Erste Group Bank-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 03.11.2026 auf 107,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 950,95 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 19,51 Prozent angewachsen.
Erste Group Bank war somit zuletzt am Markt 42,30 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
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|Erste Group Bank buy
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|19.10.26
|Erste Group Bank buy
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|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|19.10.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|04.11.26
|Erste Group Bank add
|Baader Bank
|02.11.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|19.10.26
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|Deutsche Bank AG
|19.10.26
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|Barclays Capital
|03.03.26
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|Baader Bank
|04.11.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|06.08.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|05.03.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|31.10.23
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|01.12.23
|Erste Group Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.07.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|06.05.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|01.03.21
|Erste Group Bank neutral
|Credit Suisse Group
|01.02.21
|Erste Group Bank Neutral
|Credit Suisse Group
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|Erste Group Bank AG
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