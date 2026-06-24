Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|Lukrativer Erste Group Bank-Einstieg?
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24.06.2026 10:03:49
ATX-Papier Erste Group Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Erste Group Bank von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 24.06.2023 wurde das Erste Group Bank-Papier via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Erste Group Bank-Anteile bei 30,43 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Erste Group Bank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 32,862 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 23.06.2026 auf 115,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 802,17 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 280,22 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte Erste Group Bank einen Börsenwert von 45,25 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Nachrichten zu Erste Group Bank AG
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|Barclays Capital
|09.06.26
|Erste Group Bank buy
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|28.05.26
|Erste Group Bank add
|Baader Bank
|05.05.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|18.06.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|09.06.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|28.05.26
|Erste Group Bank add
|Baader Bank
|05.05.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|18.06.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|09.06.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|21.04.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|03.03.26
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|Baader Bank
|04.11.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|06.08.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|05.03.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|31.10.23
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|01.12.23
|Erste Group Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.07.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|06.05.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|01.03.21
|Erste Group Bank neutral
|Credit Suisse Group
|01.02.21
|Erste Group Bank Neutral
|Credit Suisse Group
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|Erste Group Bank AG
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