Erste Group Bank Aktie

Erste Group Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable Erste Group Bank-Investition? 18.02.2026 10:04:02

ATX-Papier Erste Group Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Erste Group Bank-Investment von vor 10 Jahren verdient

ATX-Papier Erste Group Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Erste Group Bank-Investment von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Erste Group Bank eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Erste Group Bank-Papier an der Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 24,31 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Erste Group Bank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 41,135 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 17.02.2026 auf 104,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 310,98 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 331,10 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Erste Group Bank eine Börsenbewertung in Höhe von 40,12 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Nachrichten zu Erste Group Bank AG

mehr Nachrichten