EVN Aktie
WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053
|EVN-Investment
|
17.12.2025 10:03:57
ATX-Papier EVN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EVN-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die EVN-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des EVN-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 17,26 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das EVN-Papier investiert hätte, hätte er nun 579,374 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen EVN-Papiere wären am 16.12.2025 15 498,26 EUR wert, da der Schlussstand 26,75 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 54,98 Prozent erhöht.
EVN markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,83 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
