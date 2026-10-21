EVN Aktie
WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053
|Profitable EVN-Investition?
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21.10.2026 10:03:28
ATX-Papier EVN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EVN-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit EVN-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 24,75 EUR wert. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 4,040 EVN-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 20.10.2026 auf 29,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 117,58 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 117,58 EUR entspricht einer Performance von +17,58 Prozent.
Am Markt war EVN jüngst 5,19 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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