EVN Aktie

EVN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053

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Langfristige Anlage 19.08.2026 10:03:37

ATX-Papier EVN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EVN-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen EVN-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades EVN-Anteilen via Börse Wien ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 24,00 EUR. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die EVN-Aktie investiert hat, hat nun 4,167 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der EVN-Aktie auf 28,50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 118,75 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 18,75 Prozent angezogen.

EVN war somit zuletzt am Markt 4,97 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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