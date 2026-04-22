EVN Aktie
WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053
|Performance unter der Lupe
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22.04.2026 10:03:49
ATX-Papier EVN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EVN von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der EVN-Aktie an der Börse Wien ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 10,33 EUR. Bei einem EVN-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 96,852 EVN-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 721,55 EUR, da sich der Wert eines EVN-Anteils am 21.04.2026 auf 28,10 EUR belief. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 2 721,55 EUR entspricht einer Performance von +172,15 Prozent.
Der Marktwert von EVN betrug jüngst 4,97 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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