EVN Aktie
WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053
|EVN-Anlage unter der Lupe
|
31.12.2025 10:04:40
ATX-Papier EVN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EVN von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem EVN-Papier via Börse Wien ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 10,50 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 95,238 EVN-Aktien im Depot. Die gehaltenen EVN-Anteile wären am 30.12.2025 2 585,71 EUR wert, da der Schlussstand 27,15 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 158,57 Prozent angewachsen.
EVN markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,77 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
