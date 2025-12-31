ATX-Papier EVN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EVN von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in EVN-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem EVN-Papier via Börse Wien ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 10,50 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 95,238 EVN-Aktien im Depot. Die gehaltenen EVN-Anteile wären am 30.12.2025 2 585,71 EUR wert, da der Schlussstand 27,15 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 158,57 Prozent angewachsen.

EVN markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,77 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at