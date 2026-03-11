EVN Aktie
WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053
|EVN-Investmentbeispiel
|
11.03.2026 10:03:51
ATX-Papier EVN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EVN von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden EVN-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 20,55 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 EUR in die EVN-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 48,662 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 10.03.2026 auf 28,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 362,53 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 36,25 Prozent gleich.
Am Markt war EVN jüngst 4,99 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|
12:27
|Handel in Wien: ATX Prime gibt nach (finanzen.at)
|
11.03.26
|Schwacher Handel in Wien: ATX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
11.03.26
|Verluste in Wien: So steht der ATX am Nachmittag (finanzen.at)
|
11.03.26
|Schwacher Handel: ATX zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
11.03.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime fällt mittags zurück (finanzen.at)
|
11.03.26
|ATX-Papier EVN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EVN von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
11.03.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
11.03.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)