ATX-Papier EVN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EVN von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen EVN-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit EVN-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 21,00 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 4,762 EVN-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.01.2026 gerechnet (27,30 EUR), wäre die Investition nun 130,00 EUR wert. Mit einer Performance von +30,00 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

EVN wurde am Markt mit 4,97 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at