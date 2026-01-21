ATX-Papier EVN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EVN von vor 5 Jahren abgeworfen

EVN Aktie
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit EVN-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 21,00 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 4,762 EVN-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.01.2026 gerechnet (27,30 EUR), wäre die Investition nun 130,00 EUR wert. Mit einer Performance von +30,00 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
EVN wurde am Markt mit 4,97 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
