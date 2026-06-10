ATX-Papier EVN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EVN von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen EVN-Investment verdienen können.

EVN-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 20,35 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 491,400 EVN-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 955,77 EUR, da sich der Wert einer EVN-Aktie am 09.06.2026 auf 28,40 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 39,56 Prozent.

Zuletzt ergab sich für EVN eine Börsenbewertung in Höhe von 5,08 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at