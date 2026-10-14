EVN Aktie
WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053
|Lukrativer EVN-Einstieg?
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14.10.2026 10:05:04
ATX-Papier EVN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EVN von vor einem Jahr abgeworfen
Am 14.10.2025 wurden EVN-Anteile via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke waren EVN-Anteile an diesem Tag 24,00 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 416,667 EVN-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 375,00 EUR, da sich der Wert eines EVN-Anteils am 13.10.2026 auf 29,70 EUR belief. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 12 375,00 EUR entspricht einer Performance von +23,75 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von EVN bezifferte sich zuletzt auf 5,22 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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