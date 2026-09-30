EVN Aktie
WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053
|Lukrativer EVN-Einstieg?
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30.09.2026 10:03:37
ATX-Papier EVN-Aktie: So viel hätte eine Investition in EVN von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit der EVN-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 22,95 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,357 EVN-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 124,62 EUR, da sich der Wert eines EVN-Anteils am 29.09.2026 auf 28,60 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 24,62 Prozent zugenommen.
EVN markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,07 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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