EVN Aktie
WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053
|Profitable EVN-Investition?
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29.07.2026 10:03:44
ATX-Papier EVN-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EVN-Investment von vor 3 Jahren verdient
Die EVN-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 21,55 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die EVN-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4,640 EVN-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 136,66 EUR, da sich der Wert eines EVN-Anteils am 28.07.2026 auf 29,45 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 36,66 Prozent angewachsen.
EVN war somit zuletzt am Markt 5,30 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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