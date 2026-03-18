ATX-Papier EVN-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EVN-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen EVN-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse Wien Handel mit EVN-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 18,38 EUR. Wer vor 5 Jahren 10 000 EUR in die EVN-Aktie investiert hat, hat nun 544,070 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des EVN-Papiers auf 28,05 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 261,15 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 52,61 Prozent.

Alle EVN-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,00 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at