EVN Aktie
WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053
|Langfristige Anlage
|
18.03.2026 10:04:50
ATX-Papier EVN-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EVN-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand via Börse Wien Handel mit EVN-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 18,38 EUR. Wer vor 5 Jahren 10 000 EUR in die EVN-Aktie investiert hat, hat nun 544,070 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des EVN-Papiers auf 28,05 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 261,15 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 52,61 Prozent.
Alle EVN-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,00 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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