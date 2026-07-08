EVN Aktie
WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053
|EVN-Investition
|
08.07.2026 10:03:40
ATX-Papier EVN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EVN von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit EVN-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 20,25 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 100 EUR in die EVN-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4,938 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 144,20 EUR, da sich der Wert einer EVN-Aktie am 07.07.2026 auf 29,20 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 44,20 Prozent erhöht.
EVN wurde am Markt mit 5,22 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|
08.07.26
|ATX-Papier EVN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EVN von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
07.07.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: So performt der ATX am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
06.07.26
|ATX aktuell: ATX präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
06.07.26
|ATX-Handel aktuell: ATX verbucht Verluste (finanzen.at)
|
06.07.26
|Montagshandel in Wien: ATX am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
01.07.26
|ATX-Titel EVN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EVN von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
01.07.26
|Handel in Wien: ATX notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
30.06.26
|Freundlicher Handel: ATX Prime beendet die Dienstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|12.06.26
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|28.05.26
|EVN add
|Baader Bank
|03.04.26
|EVN
|Barclays Capital
|06.01.26
|EVN verkaufen
|Baader Bank
|30.12.25
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|12.06.26
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|28.05.26
|EVN add
|Baader Bank
|03.04.26
|EVN
|Barclays Capital
|06.01.26
|EVN verkaufen
|Baader Bank
|30.12.25
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|12.06.26
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|30.12.25
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|15.10.25
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|28.08.25
|EVN add
|Baader Bank
|17.06.25
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|06.01.26
|EVN verkaufen
|Baader Bank
|18.12.25
|EVN Reduce
|Baader Bank
|08.12.25
|EVN verkaufen
|Baader Bank
|11.04.17
|EVN neutral
|Deutsche Bank AG
|02.03.17
|EVN neutral
|Kepler Cheuvreux
|02.03.17
|EVN Hold
|Deutsche Bank AG
|01.03.17
|EVN Hold
|Deutsche Bank AG
|18.02.16
|EVN neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|29,25
|0,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich tief im Minus -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex gaben am Mittwoch ab. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. An den Märkten in Asien ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.