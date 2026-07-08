ATX-Papier EVN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EVN von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in EVN-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit EVN-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 20,25 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 100 EUR in die EVN-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4,938 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 144,20 EUR, da sich der Wert einer EVN-Aktie am 07.07.2026 auf 29,20 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 44,20 Prozent erhöht.

EVN wurde am Markt mit 5,22 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at