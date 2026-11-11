EVN Aktie

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WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053

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Profitabler EVN-Einstieg? 11.11.2026 10:03:54

ATX-Papier EVN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EVN von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in EVN-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 11.11.2025 wurde das EVN-Papier via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete die EVN-Aktie bei 26,95 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die EVN-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3,711 EVN-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 10.11.2026 auf 30,45 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 112,99 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 12,99 Prozent.

EVN wurde am Markt mit 5,51 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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