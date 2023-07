ATX-Papier IMMOFINANZ-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes IMMOFINANZ-Investment eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in IMMOFINANZ-Aktien verlieren können.

Am 24.07.2018 wurde die IMMOFINANZ-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete die IMMOFINANZ-Aktie bei 22,40 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die IMMOFINANZ-Aktie investiert hätte, hätte er nun 446,429 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 125,00 EUR, da sich der Wert eines IMMOFINANZ-Papiers am 21.07.2023 auf 18,20 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 18,75 Prozent gleich.

Der IMMOFINANZ-Wert an der Börse wurde auf 2,51 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at