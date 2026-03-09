ATX-Papier Lenzing-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lenzing von vor einem Jahr gekostet

Bei einem frühen Investment in Lenzing-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 09.03.2025 wurde die Lenzing-Aktie an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 29,05 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Lenzing-Aktie investiert, befänden sich nun 34,423 Lenzing-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Lenzing-Aktien wären am 06.03.2026 769,36 EUR wert, da der Schlussstand 22,35 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 23,06 Prozent.

Der Marktwert von Lenzing betrug jüngst 863,12 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at